الصناعات الغذائية تطلق حملة "شارك.. بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا"

انطلق صباح اليوم الثلاثاء، أعمال النسخة الخامسة للدورة التثقيفية والتدريبية والتي جاءت تحت عنوان "شارك .. بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا" وذلك للتأكيد على أهمية الدور الذي قام به عمال مصر لدعم جهود "الجمهورية الجديدة"، واستمرار هذا الدور الإيجابي لاستكمال ما تم بناؤه، تحت رعاية النائب خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية.



وتأتي النسخة الخامسة، متضمنة ثلاث محاور من اجل الوصول الى خلق جيل "واعي ومثقف" من القواعد العمالية وخاصة الشباب، حيث يتناول المحور الأول، شرح مبسط للقوانين ذات الصلة بالعمال وآليات تنظيم "المفاوضة الجماعية"، المحور الثاني تنظيم جلسات حوار علي غرار جلسات "الحوار الوطني" للاستماع إلى آراء العمال المشاركين وتسجيلها، المحور الثالث تحفيز العمال بأهمية المشاركة الإيجابية في الفعاليات الوطنية لدعم أمن واستقرار الوطن.

وفي بيان صحفي، قال النائب خالد عيش: تتبني النقابة العامة استراتيجية التثقيف النقابي منذ سنوات، ولكن تم تطويرها حتى تكون متسقة مع أهداف الجمهورية الجديدة عن طريق فتح قنوات اتصال مباشرة مع العمال والاستماع لكافة وجهات النظر لتكوين جيل من العمال قادر علي دعم جهود التنمية والمشاركة الفعالة حتى نصل الى هدف الـ 100 مليار دولار صادرات، مشيرًا إلى أن المشاركة الفعالة هى ما نحتاجه خلال المرحلة المقبلة، سواء علي الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتثقيف العمال هو بداية الطريق لتحقيق هذا الهدف، حيث يتم ومن خلال الدورات التي تبنتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية مناقشة كافة القوانين المتعلقة بالعامل والرد علي كل الاستفسارات حتى يكون لدينا عامل علي دراية كافية بما له من حقوق وما عليه من واجبات، للوصول إلى الهدف الأكبر وهو خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف "عيش" : مجتمع العمال كان في الصفوف الاولي خلال الاحداث السياسية التي مرت علي مصر في السنوات العشر الاخيرة ونجدد دعمنا لكل جهود التنمية والاستقرار لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق واقع افضل لعمال مصر.