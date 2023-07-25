الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

يربط بين محافظتي القاهرة والجيزة.. 8 معلومات عن مشروع محور عمرو بن العاص

محور عمرو بن العاص
محور عمرو بن العاص

تواصل أجهزة الدولة إنشاء المشروعات القومية العملاقة التي تخدم المواطن وتعمل على تطوير البنية التحتية، وفتح الشراين المرورية وإنشاء المحاور والكباري التي من شأنها إنهاء كافة أشكال الازدحام المروري والتكدس لتحقيق التنمية المستهدفة من أجهزة الدولة.

“الدستور” تستعرض بعض المعلومات الهامة حول مشروع محور عمرو بن العاص، من أهمها:

- يعزز الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة

- يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) 

- ويربط القوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)،

 - يبلغ طوله 4,5 كم وبلغ عرضه 12 حارة مرورية

- يشمل إنشاء كوبرى علوى بعرض 21,5 متر بقوة (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، 

- يربط الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالى أطوال كبارى 4,9 كم

- يتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات 'ترسا سابقاً').

- تاريخ الانتهاء من الأعمال في شهر يناير 2024

محور عمرو بن العاص مشروع محور عمرو بن العاص طرق محاور أخبار محافظة الجيزة

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