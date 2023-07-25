الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"إي إس بي إن": مبابي ليس مهتمًا بعرض الهلال السعودي الخيالي لضمه

كيليان مبابي
كيليان مبابي

لا يولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، اهتمامًا لعرض الهلال السعودي لضمه، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت تقارير صحفية نشرت أمس الإثنين، إلى أن إدارة نادي الهلال قدمت عرضًا خياليًا لنظيرتها في باريس سان جيرمان مقابل الحصول على خدمات كيليان مبابي، إذ بلغت قيمة العرض 330 مليون يورو، فيما ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة النادي الباريسي وافقت على العرض السعودي ومنحت إدارة الهلال الضوء الأخضر للحديث مع مبابي مباشرة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية، فإن كيليان مبابي ليس مهتمًا بشأن الانتقال للهلال، ولا يفكر في العرض المقدم من النادي السعودي.

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.
ويرغب كيليان مبابي، وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، في الانتقال لصفوف ريال مدريد فقط ولا يفكر في الرحيل لأي نادٍ آخر.

كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان الهلال السعودي الانتقالات الصيفية

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