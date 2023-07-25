الثلاثاء 25 يوليو 2023
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سياسي

"من دلوقتى لحد الشتاء".. برلمانى يطالب بغلق المحلات 10 مساء وقطع الكهرباء عن الطرق الرئيسية

الدكتور إيهاب رمزى
الدكتور إيهاب رمزى

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، طالب فيه بغلق جميع المولات التجارية الكبرى والمحلات التجارية والورش الصناعية في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وطالب رمزي في اقتراحه بعدم إنارة الطرق الرئيسية والصحراوية على مستوى الجمهورية ليلاً، مشيرًا إلى أن طريق القاهرة- السويس يتم دائمًا إنارته ليلاً، على الرغم من أن طريق القاهرة- الإسكندرية وطريق القاهرة- العلمين لا يتم إنارتهما.

وأكد عضو مجلس النواب أن التنفيذ الحقيقي لهذا الاقتراح سيؤدي إلى إنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بصورة نهائية، حيث أصبح يمثل معاناة كبيرة لدى جميع المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية بصفة عامة، ومحافظات الصعيد بصفة خاصة، كما سيعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء.

وطالب الدكتور إيهاب رمزي، الحكومة بالتنفيذ الفوري لهذا الاقتراح بدءًا من اليوم حتى حلول فصل الشتاء، للتخلص نهائيًا من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالطرق الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء.

اقتراح برغبة البترول والثروة المعدنية استهلاك الكهرباء الدكتور محمد شاكر الدكتور إيهاب رمزى اللواء هشام آمنة المهندس طارق الملا وزير ترشيد استهلاك الكهرباء

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"من دلوقتى لحد الشتاء".. برلمانى يطالب بغلق المحلات 10 مساء وقطع الكهرباء عن الطرق الرئيسية

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