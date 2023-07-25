تذكرته بـ10 جنيهات.. ماذا تعرف عن متحف الكاريكاتير بالفيوم؟

تصدر متحف الكاريكاتير بالفيوم محركات البحث العالمية من جانب شريحة كبيرة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير فهو يعد المتحف الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

وفي السطور القادمة، يستعرض "الدستور" التفاصيل الكاملة الخاصة بمتحف الفن الساخر، الذي يضم لوحات تجسد مناحي الحياة في حقب مهمة من تاريخ مصر سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية، كما يضم لوحات نادرة لمختلف الفنانين، أعمالًا لرخا وزهدى وصاروخان وغيرهم من الفنانين.

ما هو متحف الكاريكاتير بالفيوم؟

يعتبر متحف الكاريكاتير بالفيوم أول متحف متخصص في هذا الفن، بعيداً عن ازدحام القاهرة اختار الفنان التشكيلي محمد عبلة هذا المكان الذي امتزج فيه الفن مع الطبيعة والهدوء، يوجد تحديدًا على بعد 90 كيلومترا جنوب غرب القاهرة، حيث تتميز مدينة تونس بطبيعة ساحرة جعلتها قِبلة للسائحين من مختلف دول العالم.

متحف الكاريكاتير من الداخل

لمن لا يستطيع زيارة المتحف، فهو ينقسم إلى عدة غرف إحداها تحكى تطور تاريخ المتحف، وأخرى تحوي رسوم الكاريكاتير السياسية، بينما تم تخصيص غرفة لتضم رسومات "مصر عبر العصور" بدءًا من القرن الماضي وحتى الآن، والتي ترصد جميع الحروب التي تعرضت لها مصر، وانتقدها الكاريكاتير بداية من الحملة الفرنسية والنكسة وحرب أكتوبر، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من الرسومات تحكي حال التعليم في مصر.

متى افتتح متحف الكاريكاتير؟

بحسب ما قاله مديره الفنان محمد عبله، فإنه تم افتتاح المتحف عام 2009، بعد مرور ثلاثة سنوات من افتتاح مركز الفيوم للفنون بقرية تونس عام 2006، على يد الفنان محمد عبلة، ويضم أعمالًا أصلية لأشهر فناني الكاريكاتير مثل سانتيز ورخا وزهدى العدوى وصلاح جاهين والبهجوري، وبه مجموعة نادرة وقيمة لأهم فنانين الكاريكاتير.

وظل المتحف فترة مغمورًا حتى شارك في مهرجان تونس للفنون بعد 4 أعوام من افتتاح المركز، ثم اشتهر وذاع صيته، وتسابقت الأفواج السياحية على زيارته من مختلف دول العالم.

أهم مقتنيات متحف الكاريكاتير

يحتوى المتحف على 500 لوحات كاريكاتيرية من بداية القرن العشرين حتى الوقت الحالي، لأربعين فنانا من مختلف دول العالم، ومعظم اللوحات أصلية إلا بعض اللوحات القليلة المأخوذة من صحف ومجلات، فضلا عن أن معظم هذه الرسومات من أقدم اللوحات التي تضمها مقتنيات المتحف.

كما أن هناك لوحات تتحدث عن الحملة الفرنسية على مصر وأخرى عن التعليم، وثالثة عن حرب أكتوبر، بينما توجد لوحات عن الوضع الاجتماعي، والأفراح الشعبية آنذاك، ولوحات شخصية تضم المعلم ورجل المرور والموظف وكل العاملين بالدولة، كما يضم المتحف لوحات تتحدث عن تردي المعيشة في فترات معينة، وغيرها من اللوحات.

مواعيد فتح وغلق المتحف

يفتح المتحف أبوابه للزائرين طوال أيام العام، وتذكرة الدخول بسعر رمزي 10 جنيهات لمختلف الأعمار والجنسيات.