الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يحيل٢٩من العاملين المقصرين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سامح بدوي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية بمراكز أبوكبير، فاقوس والصالحية الجديدة لمتابعة الإنضباط الإداري وانتظام العاملين والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأكد المحافظ ، على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الصحية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاءبالخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ومن جانبه، أكد سامح بدوى أن اللجان المشكلة، ضبطت عدم تواجد ( ٩) من العاملين بمقر وحدة الشيخ زريق الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد عدد (١٥ ) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بأكياد البحرية التابعة للإدارة الصحية بمركز فاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم حضور (٧) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بالعزازى القديمة التابعة للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة وتبين عدم تواجد (٥) وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.

فى سياق متصل، قرر الدكتور ممدوح غراب، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق؛ لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

 

الإنضباط الإدارى الخدمات المقدمة للمواطن الاستمرار الديوان العام المراجعة الداخلية

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الشرطة 2023 خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يسرق 10 آلاف دولار من والده.. ويسقط بيد شرطة المعادى

"الدفاع الجوى" تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثالث للاتصالات "ITC-Egypt 2023"

المستشار محمد خفاجي: المرافعات الإلكترونية تغزو جلسات المحاكم الدولية

استبعاد مدير مدرسة بتهمة تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا