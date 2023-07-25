محافظ الشرقية يحيل٢٩من العاملين المقصرين للتحقيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سامح بدوي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية بمراكز أبوكبير، فاقوس والصالحية الجديدة لمتابعة الإنضباط الإداري وانتظام العاملين والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأكد المحافظ ، على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الصحية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاءبالخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد سامح بدوى أن اللجان المشكلة، ضبطت عدم تواجد ( ٩) من العاملين بمقر وحدة الشيخ زريق الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد عدد (١٥ ) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بأكياد البحرية التابعة للإدارة الصحية بمركز فاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم حضور (٧) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بالعزازى القديمة التابعة للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة وتبين عدم تواجد (٥) وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.

فى سياق متصل، قرر الدكتور ممدوح غراب، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق؛ لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.