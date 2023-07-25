الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بالمرور على الشواطئ للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمصطافين

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية محمد الشريف

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الجهات المعنية بالمرور على الشواطئ؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين والوقوف على متطلباتهم وتلبيتها، وذلك تزامنًا مع وفود الآلاف من زائري المدينة والمصطافين ومرتادي الشواطئ خلال فصل الصيف.

وتفقد رئيس حي شرق شواطئ "ستانلي السياحي وجليم العام والسياحي" بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف؛ حيث اطمأن على جاهزية الشواطئ والخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب رئيس الحي مستأجري الشواطئ بضرورة الاستمرار والالتزام بالتدابير الموضوعة لتفادي أية مشكلات طارئة، وحل المشكلات في الحال، والحفاظ على مستوى الخدمة وحسن معاملة المصطافين.

وتأكد رئيس الحي من الالتزام بأسعار دخول الشواطئ، وعدم فرض إكراميات على الرواد، ومجانية دورات المياه، ومستوى كل الخدمات المقدمة لهم، موجهًا الصيادين وأصحاب المراكب بالشاطئ بضرورة الحفاظ على نظافة المكان المخصص لهم، وعدم السماح لأي شخص بالتسلل ليلًا للشاطئ؛ حفاظًا على سلامتهم.

محافظ الإسكندرية الشواطئ الخدمات المقدمة للمصطافين محافظ الإسكندرية محمد الشريف المركزية للسياحة

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