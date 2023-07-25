جهاز العبور يشن حملة لإزالة لافتات إعلانية مخالفة وغير مرخصة داخل المدينة

أصدر المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور تعليماته للإدارات التنفيذية لتنفيذ حملة م لرفع وإزالة اللافتات ولوحات الإعلانات المخالفة بالمدينة، كما كلف المهندس بشن مكبرة من خلال إدارت التنمية والأمن والإعلانات بمعاونة شرطة المرافق، لإزالة الاشغالات والمخالفات بالشوارع.



وأوضح رئيس الجهاز، في تصريحاته، اليوم، أن الحملة تصدت لإشغالات والتعدي على حرم الطريق وإزالة إعلانات غير مرخصه ،بخط ١٠ والطريق الرئيسي للمدينة

وأكد رئيس الجهاز ، أن الحملة مستمرة بشأن إزالة جميع الإعلانات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات.



و أشار رئيس جهاز العبور إلي أنه تم رفع الإشغالات والتعديات بحي الشباب، محيط سنتر الرضا مول، الحي الثامن ومحيط سنتر الصعيد، وجنة العبور بالحي الثامن.



وتابع أن الحملة ضبطت عدد ٣ تروسيكل تستخدم في نبش القمامة،٤ سيارات تستخدم نصبة شاي، وإزالة 10 عربات متجولة، كما تم ضبط سيارة نصف نقل تستخدم كعصارة،، وضبط عربة نصف نقل لبيع الحلويات و١٦ شيشه وتم التحفظ علي المعدات المضبوطة بمقر الجهاز.

