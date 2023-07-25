الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز العبور يشن حملة لإزالة لافتات إعلانية مخالفة وغير مرخصة داخل المدينة

من الحدث
من الحدث

 أصدر المهندس أحمد  رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور تعليماته للإدارات التنفيذية لتنفيذ حملة م لرفع وإزالة اللافتات ولوحات الإعلانات المخالفة بالمدينة، كما كلف المهندس بشن مكبرة من خلال إدارت التنمية والأمن والإعلانات بمعاونة شرطة المرافق، لإزالة الاشغالات والمخالفات بالشوارع.


وأوضح رئيس الجهاز، في تصريحاته، اليوم، أن الحملة تصدت لإشغالات والتعدي على حرم الطريق وإزالة إعلانات غير مرخصه ،بخط ١٠ والطريق الرئيسي للمدينة

وأكد رئيس الجهاز ، أن الحملة مستمرة بشأن إزالة جميع الإعلانات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات.
 

و أشار رئيس جهاز العبور إلي أنه تم رفع الإشغالات والتعديات بحي الشباب،  محيط سنتر الرضا مول، الحي الثامن ومحيط سنتر الصعيد، وجنة العبور بالحي الثامن. 
 

وتابع أن الحملة ضبطت عدد ٣ تروسيكل تستخدم في نبش القمامة،٤ سيارات تستخدم نصبة شاي، وإزالة 10 عربات متجولة، كما تم ضبط سيارة نصف نقل تستخدم كعصارة،، وضبط عربة نصف نقل لبيع الحلويات و١٦ شيشه وتم التحفظ علي المعدات المضبوطة بمقر الجهاز.
 

إزالة الاشغالات إزالة الإعلانات الإعلانات المخالفة الحي التاسع الحملة لعبور

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الشرطة 2023 خلال ساعات

يسرق 10 آلاف دولار من والده.. ويسقط بيد شرطة المعادى

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

"الدفاع الجوى" تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثالث للاتصالات "ITC-Egypt 2023"

المستشار محمد خفاجي: المرافعات الإلكترونية تغزو جلسات المحاكم الدولية

استبعاد مدير مدرسة بتهمة تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا