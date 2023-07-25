الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استبعاد مدير مدرسة بتهمة تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور في القليوبية

استبعاد مدير مدرسة
استبعاد مدير مدرسة بتهمة تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور

قررت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استبعاد مدير مدرسة ابتدائية بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية لوجود شكاوى كثيرة من أولياء الأمور بقيام المدرسة بجمع مبالغ مالية منهم دون سند قانوني.

وكلفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية لجان المتابعة بالتحقيق في الواقعة، وكشفت لجنة المتابعة أن مدير المدرسة يحصل على مبالغ مالية من أولياء الأمور بدون سند قانوني نظير قبول طلبات أبنائهم في الصف الأول الابتدائي. وفوراً تم العرض على وكيل الوزارة، وعليه جرى إعداد مذكرة وعرضها على معالي المحافظ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

وشددت إبراهيم على جميع الإدارات التعليمية ومديري المدارس بعدم جمع أي مبالغ مالية من أولياء الأمور دون سند قانوني، والعمل على راحة وخدمة أولياء الأمور والتسهيل عليهم في تقديم طلبات أبنائهم للمدارس.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، ضرورة توفير وسائل الأمن والسلامة في المدارس، بما في ذلك طفايات الحريق وجرادل الرمل ومصادر الكهرباء وتغطيتها جيدًا داخل المدارس، للحفاظ على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.
ونبهت على ضرورة المتابعة المستمرة للمعلمين والفصول التعليمية، وتطبيق الاستراتيجيات الحديثة في التدريس وتطبيقها، والدخول على المنصات التعليمية للاستفادة من بنك المعرفة، كما نبهت على ضرورة توفير مسؤول الأمن على البوابات للحفاظ على دخول وخروج الطلاب خلال اليوم الدراسي.

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