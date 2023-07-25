طلاب الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان الدور الثانى فى الدراسات والحاسب الآلى

أدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم، امتحان الدور الثانى، مادة الدراسات الاجتماعية فى الفترة بين 9: 11، ويؤدون الآن مادة الحاسب الآلي فى الفترة بين 11:30: 12:30.



وتابع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة العمليات اليوم، وانتظام سير اللجان الامتحانية، وتأكد من وضوح الطباعة فى الورقة الامتحانية وعدم وجود أى مشاكل فى الامتحان.



وشدد "موسى" على عدم التهاون فى أى واقعة تسريب أو غش إلكتروني طوال فترة الامتحانات، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات التى تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفورى والمباشر مع حالات الغش التى يتم رصدها وفقاً للقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأشار "موسى" إلى أنه تم التنسيق التام بين كل الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، كما صرح "مدير المديرية" بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى 33734، منهم 11933 طالب بنين، و14404 طالبات بنات، موزعين على (338) لجنة بالإدارات التعليمية الـ33



ونوه "موسى" إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية الـ33 متواصلة على مدار اللحظة.



كما وجه مديرو عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان، كل فى نطاق إدارته، والعمل على تذليل كل المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية ، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والالتزام بكل الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلبة والمعلمين للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.