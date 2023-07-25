السجن 10 سنوات لعامل لحيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة عشرة، بمعاقبة عامل بمغسلة بالسجن لمدة 10 سنوات، عما أسند إليه، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه باستعراض القوة والمشاجرة بها وحيازة أسلحة بيضاء.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 6311 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بلاغ مشاجرة بمنطقة مساكن بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة أنه حال ورود بلاغ من أهالي منطقة مساكن طلعت في العجمي دائرة قسم الدخيلة، بنشوب مشاجرة يحمل أطرافها الأسلحة البيضاء ويتراشقون بالحجارة ويتبادلون التعدي علي بعضهم البعض بالضرب.

وبالانتقال لمحل البلاغ بقوة من الشرطة، وحال وصولهم أبصرت القوة المتهم " ت.ا.ح" عامل بمغسلة، وآخرين يتبادلون التعدي علي بعضهما لفرض سطوتهم بالمنطقة، وبضبطه أشهر المتهم سلاحه الأبيض «سكين» في وجة القوة في مواجهتهم للحيلولة دون ضبطه إلا أنه لم يبلغ مقصده وتمكنت القوة من ضبطه واستخلاص السلاح من يده وأحكام السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من التحقيقات، أنه من خلال تفريغ وسيط هوائي مرفق بالأوراق تبين وجود مقطع فيديو يظهر فيه المتهم حال ارتكابه الواقعة محل التحقيقات وبحوزته سلاح أبيض سكين وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، رئيس المحكمة، بمعاقبة ميكانيكي، بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بحيازة أسلحة نارية لاستخدامها في عمليات عدائية ضد الدولة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبدالمقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد.

وترجع أحداث القضية رقم 20790 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المتهم وبحوزته أسلحة نارية، بقصد استخدامها في عمليات عدائية ضد الدولة.

وكشفت التحقيقات ونفاذا لإذن النيابة العامة للقبض علي المتهم م.ف.ع، ميكانيكي مقيم بمنطقة العامرية، وطبقا لتنفيذ القرار توجهت قوة أمنية إلى مكان تواجده وتم ضبطه بمحل سكنه وبتفتيش محل الواقعة عثر علي سلاحين ناريين بندقية خرطوش وطبنجة وألقي القبض عليه.

وتوصلت التحقيقات، إلى أن المتهم يحوز الأسلحة النارية لاستعمالها في العمليات العدائية ضد الدولة بغرض استهداف المنشآت الهامة والحيوية الخاصة التابعة للأجهزة الأمنية من خلال تلقيه تعليمات تكفيرية متطرفة عبر حسابات شخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بغرض تنفيذ تعليمات ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العسكرية والشرطية، وإشاعة الفوضي وتقويض الاقتصاد بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وحُرر محضر بالواقعة والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق، وتمت توجيه للمتهم تهمة حيازة أسلحة نارية دون ترخيص واستخدامها في العمليات العدائية ضد الدولة بقصد الخلل بالأمن العام وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.