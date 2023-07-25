الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تطلق مهرجان الصيف الدولي العشرون 3 أغسطس المقبل

تقيم المكتبة مهرجانها الصيفي السنوي في دورته العشرين، في الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، تحت رعاية  الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وقام مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة باختيارات متنوعة ما بين العروض الموسيقية الشبابية، والعروض السينمائية والمسرحية والشعرية.

ويستضيف المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، ويدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين. 

ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.
كما يقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر، ويهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

أحمد زايد مكتبة الاسكندرية المكتبة مركز الفنون أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية العروض الموسيقية

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