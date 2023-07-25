الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات لعامل مارس البلطجة واستعراض القوة فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة 10 سنوات لعامل بمغسلة، في اتهامه باستعراض القوة.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6311 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بلاغ مشاجرة بمنطقة مساكن بدائرة القسم.

- نتائج التحريات


وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال ورود بلاغ من أهالي منطقة مساكن طلعت في العجمي دائرة قسم الدخيلة، بنشوب مشاجرة يحمل أطرافها الأسلحة البيضاء ويتراشقون بالحجارة، ويتبادلون التعدي علي بعضهم البعض بالضرب.

بالانتقال لمحل البلاغ بقوة من الشرطة، وحال وصولهم أبصرت القوة المتهم "ت.ا.ح" عامل بمغسلة، وآخرين يتبادلون التعدي علي بعضهما لفرض سطوتهم بالمنطقة، وبضبطه أشهر المتهم سلاحه الأبيض سكين في وجة القوة في مواجهتهم للحيلولة دون ضبطه، إلا أنه لم يبلغ مقصده وتمكنت القوة من ضبطه واستخلاص السلاح من يده وأحكام السيطرة عليه.

وثبت من التحقيقات أنه من خلال تفريغ تفريغ وسيط هوائي مرفق بالأوراق تبين وجود مقطع فيديو يظهر فيه المتهم حال ارتكابه الواقعة محل التحقيقات وبحوزته سلاح أبيض سكين، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

الإسكندرية البلطجة السجن عامل محكمة جنايات الإسكندرية استعراض القوة

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