الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شاب فى شقة بالموسكى

جريدة الدستور

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة متعفنة داخل شقة سكنية بمنطقة الموسكى التابعة لمحافظة القاهرة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة مفاده انبعاث رائحة كريهة من شقة بعقار سكني بدائرة قسم الموسكي.

وعلى الفور انتقل فريق من رجال المباحث لمحل البلاغ وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة متعفنة داخل شقة سكنية بمنطقة الموسكي

وتبين وجود جثة شاب في حالة تعفن دون وجود بعثرة في محتويات الشقة ليستبعد رجال المباحث تعرضه لمكروه ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لفك لغز العثور علي الجثة كما قاموا بتفريغ كاميرات المراقبة حول العقار المشار إليه ومحاورة سكان المنطقة لكشف اللغز.

جثة متعفنة محافظة القاهرة منطقة الموسكى

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