اعرف اسمك.. "مياه أسيوط" تحدد موعد الاختبار العملي للمتقدمين لوظيفتي حرفي وعامل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تحديد موعد الاختبار العملى للمتقدمين لوظيفتي حرفى وعامل بالمسابقة رقم (٤) لعام ٢٠٢١، اللذين انطبقت عليهم الشروط طبقا لنتيجة فحص الملفات القدمة، وقبول بعض التظلمات، وسبق الإعلان عنهم عبر الصفحة الرسمية والموقع الرسمي للشركة.

وقال المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، سعياً للإرتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

ونوه الشرقاوي بأنه على المتقدمين لوظيفتى حرفى وعامل ضرورة التواجد في الفترة من الثلاثاء 1 أغسطس المقبل، حتلا يوم الخميس 3 أغسطس بمحطة معالجة الصرف الصحي بعرب المدابغ - لإجراء الاختبار العملي؛ طبقا للمواعيد المحددة بالكشوف.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه لن يتم تحديد موعد آخر لاختبار المتخلفين عن أداء الاختبار العملي في موعدها المحدد.