الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تاج الدين": أى دواء متداول فى الأسواق مر بتجارب كثيرة جدًا

جريدة الدستور

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن أهمية وحدة اليقظة الدوائية في مشروع التأمين الصحي الشامل ودورها في رصد الآثار الجانبية للأدوية.

وقال "تاج الدين"، خلال لقائه عبر القناة الأولى، إن وحدة اليقظة الدوائية جديدة ولكنها في نظام قديم، حيث إنها تعني التنبؤ أو اليقظة لاحتمالية أي مشكلات أو آثار جانبية ترصد عن الأدوية، موضحًا أن أي دواء جديد يصل عن طريق الأطباء للمرضى وفي بعض الأحيان يرصد على مستوى العالم بعض الآثار الجانبية التي لم تكن معروفة من هذا الدواء.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "في هذه الحالة تبلغ الجهات المسئولة لمتابعة هذا الموقف، وهذا رصد من قبل في أدوية سحبت من الأسواق أو يوقف استخدامها لحين إثبات أن ليست لها آثار جانبية غير المعروفة لها"، مبينًا أن وحدة اليقظة جديدة في هيئة التأمين الصحي الشامل.

وعن جودة الأدوية في الأسواق، قال: "أي دواء موجود في الأسواق ومتداول مر بتجارب كثيرة جدًا سواء معملية أو حيوانية ثم إكلينيكية بشرية وصولًا لتأثيرات هذا الدواء الإيجابية، وهو المطلوب".

 

الأكثر قراءة

هل ستفرض شركات الاتصالات 10 قروش على متلقي المكالمات بدءا من أغسطس؟

العثور على جثة فتاة فى مدخل منزل بالمعادى

شوبير يكشف آخر كواليس انتقال الشناوى للنصر السعودى (فيديو)

ينهى حياة جاره بالرصاص فى السلام.. والشرطة تلاحقه

انتشال جثة غريق من مياه النيل بمصر القديمة

مشاجرة تنتهى بقتيل فى دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا