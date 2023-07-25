"تاج الدين": أى دواء متداول فى الأسواق مر بتجارب كثيرة جدًا

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن أهمية وحدة اليقظة الدوائية في مشروع التأمين الصحي الشامل ودورها في رصد الآثار الجانبية للأدوية.

وقال "تاج الدين"، خلال لقائه عبر القناة الأولى، إن وحدة اليقظة الدوائية جديدة ولكنها في نظام قديم، حيث إنها تعني التنبؤ أو اليقظة لاحتمالية أي مشكلات أو آثار جانبية ترصد عن الأدوية، موضحًا أن أي دواء جديد يصل عن طريق الأطباء للمرضى وفي بعض الأحيان يرصد على مستوى العالم بعض الآثار الجانبية التي لم تكن معروفة من هذا الدواء.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "في هذه الحالة تبلغ الجهات المسئولة لمتابعة هذا الموقف، وهذا رصد من قبل في أدوية سحبت من الأسواق أو يوقف استخدامها لحين إثبات أن ليست لها آثار جانبية غير المعروفة لها"، مبينًا أن وحدة اليقظة جديدة في هيئة التأمين الصحي الشامل.

وعن جودة الأدوية في الأسواق، قال: "أي دواء موجود في الأسواق ومتداول مر بتجارب كثيرة جدًا سواء معملية أو حيوانية ثم إكلينيكية بشرية وصولًا لتأثيرات هذا الدواء الإيجابية، وهو المطلوب".