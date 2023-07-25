جامعة بنها تكرم المشاركين فى إعداد خطتها البحثية الجديدة 2023–2030

كرم الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة، ورفعت نان داود، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية والجهاز الإداري، المشاركين في إعداد الخطة البحثية الجديدة للجامعة 2023- 2030.

وأكد الدكتور جمال سوسة أن الأهداف الإستراتيجية للخطة البحثية تتماشى مع رؤية ورسالة الجامعة وخطتها الاستراتيجية من حيث مواكبة البحث العلمي للتطورات العالمية والاقتصادية مع مراعاة التنمية المستدامة للجامعة والاستفادة من مواردها والمساهمة في الابتكار والإبداع من خلال التكامل التكنولوجي ودعم النشر الدولي، وإعداد باحث متميز يتمتع بروح تنافسية للمساهمة بشكل إيجابي في تحسين صورة الجامعة ورعاية الكفاءات البحثية وبناء قدرات الباحثين وتعزيز روح الفرق البحثية متعددة التخصصات ومن ثم دعم تسويق البحث العلمي، وحرص الجامعة علي الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية لخدمة مشاكل المجتمع وتنمية البيئة واستقطاب المشاريع البحثية لإنتاج بحوث تطبيقية تخدم المجتمع والبيئة.

وأشار رئيس الجامعة إلى إقرار المجلس الأعلي للجامعات الخطط البحثية للجامعات إقليم القاهرة الكبرى الذي يضم "القاهرة وعين شمس وحلوان والأزهر وبنها" لمواجهة قضايا التنمية، مؤكداً حرص جامعة بنها على تنفيذ التوجه الرئاسي الخاص بدعم وربط منظومة البحث العلمي للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه المجتمع والمشروعات التنموية في كافة المجالات.

ومن جهته، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الخطة البحثية الجديدة لجامعة بنها 2023 - 2030 جاءت متوافقة مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، والخطة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وخدمة ودعم المشروعات القومية، مؤكدا أن جامعة بنها تسعى دائما لدعم وتحفيز وتقدير المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.