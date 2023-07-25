"القاهرة الإخبارية": الأمم المتحدة تعلن بدء عملية سحب النفط من ناقلة "صافر" قبالة اليمن

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن بدء عملية سحب النفط من ناقلة النفط "صافر" المهجورة قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، في عملية تهدف إلى تجنب كارثة بيئية.

وقال جوتيريش، في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”: “تجري الآن عملية معقدة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الذي مزقته الحرب، لنقل مليون برميل نفط من سفينة صافر المتداعية إلى سفينة بديلة”، مشيرًا إلى أن عملية تفريغ النفط من ناقلة صافر ستستغرق نحو 19 يوماً.