3 مصابين بحادثى سير فى إيتاى البارود

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم اليوم الثلاثاء، نتيجة حادثي سير وقعا في مركزي إيتاي البارود ووادي النطرون بالظهير الصحراوي في محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحوادث من شرطة النجدة، وبعد التحقق تبين وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي في دائرة مركز إيتاي البارود، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات في أنحاء مختلفة من الجسم.

تم نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم عرضه على النيابة للتحقيق.