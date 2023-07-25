الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تطرح تقاوي بصل "جيزة 6 محسن"

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

طرحت كلية الزراعة بجامعة سوهاج، تقاوي بصل معتمدة جيزة ٦ محسن للبيع لمزارعي الإقليم، والتي تتميز بأنها محسن عالي الإنتاجية وذو صفات ممتازة في التخزين إلى جانب تحمل درجات الحرارة العالية، والتغلب على آثار التغيرات المناخية في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد. 

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، إن إنتاج تقاوي البصل صنف جيزة ٦ محسن يتم من خلال وحدة إنتاج التقاوي المعتمدة بكلية الزراعة بالجامعة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية- وزارة الزراعة لإنتاج وتوزيع التقاوي المتميزة وعالية الإنتاجية بهدف تقليل الاستيراد والمحافظة على العملة الأجنبية.

من جهته، أوضح الدكتور خلف همام، عميد الكلية، أن صنف جيزة ٦ محسن هو أحد أصناف البصل المستنبطة في مركز البحوث الزراعية خصيصا لمنطقة الصعيد، والصنف ذو مواصفات تصديرية عالية من حيث صلابة القشرة الخارجية وعددها الكبير، ما يؤدي إلى تحسين المظهر الخارجي للاتصال ورفع قدرتها التخزينية والتي تمتد لفترة أكثر من ٩ أشهر، مضيفا بأن التقاوي معروضة للبيع بمنفذ كلية الزراعة بالمقر القديم للجامعة بمدينة ناصر، وأيضا بمقر مزرعة كلية الزراعة بحي الكوثر.

وأشار الدكتور سيد جبريل، المشرف العلمي، رئيس مزرعة إنتاج الخصر وإنتاج التقاوي، إلى أن هناك إقبال كبير من الأسواق العالمية على الصنف جيزة ٦ محسن، والذي يتمثل في تصدير كميات كبيره منه سنوياً، موضحاً أن وحدة إنتاج التقاوي  بكلية الزراعة جامعة سوهاج  قد نجحت في تجربة إنتاج تقاوي البصل جيزة ٦ محسن، ما يشجع على إنتاج المزيد من تقاوي الخضر والمحاصيل في المستقبل، خاصة وأن الكلية تمتلك ثلاث مزارع بعيدة نسبياً عن مزارع الأهالي ما يسهل عملية إنتاج أكثر من صنف من المحاصيل خلطية التلقيح مثل البصل في وحدة إنتاج التقاوي، ولطلب التقالوي وحجزها والاستفسار تلفونياً على الأرقام الأتية 0128 5988572-0100 1211077.

اثار التغيرات المناخية ارتفاع درجات ارتفاع درجات الحرار اجنبية اثار أجنبي ارتفا

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