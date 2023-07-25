رصف وتطوير الحدائق العامة والجزر الوسطي بطول شارع الجيش بالمنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بالإشراف على أعمال زراعة وتنجيل الحدائق والجزر الوسطى بشارع الجيش، ضمن أعمال التطوير الجارية بالشارع من أمام استاد المنصورة، وصولاً لكوبرى سندوب بطول 2 كيلو متر.

وقال مختار: “نحن نسابق الزمن في أعمال التطوير التي تتم، مع ضرورة تكثيف العمل وزيادة عدد العمال داخل المواقع وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المقررة تمهيدا لافتتاح اعمال التطوير قريبا”.

وأشار مختار إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلي صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولاً إلى ميدان أم كلثوم لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية، مشددا على عدم المساس بالحدائق العامة وتطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين.

وأكد مختار أن الهدف من أعمال التطوير التي تشهدها شوارع وميادين وحدائق مدينة المنصورة هو عودتها إلى سابق عهدها عروسا للنيل، تتميز بطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي المتميز.

ومن جهته، قال رئيس حي غرب المنصورة، إنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تتم أعمال الزراعة للأحواض بالحدائق والجزر الوسطى التي تم الانتهاء من تطويرها وتركيب البلاط لها وتسوية أرضيتها بالرمال أولا بأول على طول الشارع.

كما شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم استلام محافظة الدقهلية لسيارتين ماركة مرسيدس مجهزة قلاب حمولة ٢٠ طنا، تم استلامهم من وزارة البيئة كدعم لمحافظة الدقهلية للعمل في المخلفات الصلبة، لانضمام السيارات الجديدة للعمل ضمن معدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة.

كما قرر مختار دعم منظومة جمع القمامة بمركز ومدينة تمى الآمديد بسيارة ماركة شيفرولية مجهزة مكبس حمولة ٨ م٣، دعما من المحافظة بهدف تحسين البيئة وأعمال (جمع القمامة) بالمركز.