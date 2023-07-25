الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "مطرح مطروح" لـ محمود حميدة يُحقق المليون الأول

مطرح مطروح
مطرح مطروح

يواصل فيلم "مطرح مطروح" للفنان محمود حميدة حصد الإيرادات بعد طرحه منذ عدة أيام ضمن أفلام موسم الصيف.

وحصد العمل، الذي يتناول قصة كوميدية يظهر فيها النجم العالمي الشهير بـ"بويكا"، 161 ألف جنيه مساء أمس الإثنين، ليُحقق المليون الأول بإجمالي الإيرادات منذ طرحه.

وتدور أحداث "مطرح مطروح" في إطار فانتازي، خلال فترة الأربعينيات، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف يُدعى "بديع" وعائلته للخطر أثناء نشوب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية وسط أحداث كوميدية، الفيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن، ويشارك فيه النجم العالمي سكوت إدكنز للمرة الثانية بعد مشاركته في فيلم حرب كرموز.

ويشارك في العمل كل من: محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، أيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، إنتاج محمد السبكي.

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