الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ينهى حياة جاره بالرصاص فى السلام.. والشرطة تلاحقه

الرصاص
الرصاص

أمرت نيابة السلام أول الجزئية، اليوم الثلاثاء، بضبط وإحضار المتهم بإطلاق نيران على شاب، ما أسفر عن وفاته في الحال، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق ناري ووقوع قتيل.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين مقتل "إسماعيل. م" بطلق ناري بالجسم بسبب خلافات بينه وآخر، جارٍ ضبطه والسلاح المستخدم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة السلام أول الجزئية اطلاق نيران شاب ضبط وإحضار تحريات المباحث

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