حملات على أسواق اللحوم وتحصين الماشية.. جهود "الزراعة" في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 103 من إصدار "الزراعة في كل مصر"، يوضح جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال الفترة من 18 حتى 24 يوليو الجاري.

خلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 2 طن و216 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 12 ألفا و647 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كما تم عقد 19 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية المرور على الزراعات الصيفية والجمعيات والوحدات الزراعية بنواحى المحافظة للوقوف على مدى انتظام سير العمل بها، كما تم إزالة 38 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، والمرور على 31 مركز تجميع البان وعلى 51 محل أعلاف ومصنعا.

وانتهت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية من تحصين 21 ألفا و643 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 12 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 88 محلا لبيع اللحوم، وضبط أكثر من 56 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم تحصين 131 ألفا و512 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما تم ترقيم 2446 رأس ماشية بالأسواق والقرى.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمركزي أبوالمطامير، كوم حمادة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية، كما نظمت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية 9 قوافل طبية بيطرية لخدمة أهالي قرى أبيس بمحافظة الإسكندرية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد متابعة أعمال المكافحة الدورية، ومتابعة زراعات القطن والأرز وعباد الشمس، كذلك متابعة توزيع الأسمدة للمحاصيل، كما تم عقد يوم حقل بالحقول الإرشادية لمحصول الأرز بمنطقة الاستصلاح ضمن برنامج ترشيد المياة لمحصول الأرز بالقطاع الزراعي ببورسعيد، كذلك تم عقد ندوة عن التنمية الزراعية و دورها في تحقيق الأمن الغذائي و الإكتفاء الذاتي من الغذاء، كذلك تفقد مدير مديرية الزراعة بمحافظة دمياط عدد من الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة، والمرور على الزراعات، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات، لمتابعة كافة الأنشطة التابعة للقطاع الزراعي، كما نظمت مديرية الطب البيطرى قافلة بيطرية مجانيـة بقريـة العرايضــة وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية مجانا.

وأعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الاحمر، استمرار اعمال الحمله القوميه للتحصين ضد مرضى الحمي القلاعيه وحمي الوادي المتصدع حيث قامت لجنه من وحدة ابورماد البيطريه بتحصين وتسجيل وترقيم الحيوانات، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم ازالة 12 حالة تعدي، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الادارات النوعية بالمديرية والزراعية والتعاونية بالمراكز لمناقشة اهم الاعمال ومتابعة الرش الدورى للقطن، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط المرور على زراعات: الذرة والقطن وذلك للاطمئنان على حالة النبات وخلوه من اى اصابات او افات والزراعات بحاله جيده.

بينما عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء اجتماع مع العاملين لمناقشة خطة عمل الفترة القادمة، كما أطلقت المديرية القواقل الزراعية للموسم الصيفي بمدينة الطور وتم المرور على المزارع فى منطقة الوادى وسهل القاع لمتابعة المحاصيل الصيفيه كالذرة الشامية وفول الصويا وتم عمل مكافحة لسوسة النخيل، وايضا قافلة زراعية ارشادية برأس سدر لتفقد زراعات الزيتون و الجوجوبا والنخيل، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الاقصر، أعمال الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى أعمال التقصي والترقيم والتسجيل والتأمين للحيوانات المحصنة، كما اعلنت المديرية و بالتنسيق مع مبادرة فرصة مشروع ابدأ من جديد التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تسليم الأغنام للأسر المستحقة بقرى المحافظة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

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