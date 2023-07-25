الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السبت.. ندوة بعنوان "مسار رحلة العائلة المقدسة" بنقابة الصحفيين

مسار رحلة العائلة
مسار رحلة العائلة المقدسة

تنظّم اللجنة الثقافية والفنية وصالون السبت الثقافي ندوة بعنوان "المسارات الدينية الأثرية وتنشيط السياحة المصرية"، والتي ستتحدث عن مسار رحلة العائلة المقدسة ومسار آل البيت.

يحاضر في هذه الندوة الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار السابق وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار الأسبق، وأستاذ الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

تعقد الندوة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم السبت المقبل الموافق 29 يوليو الجاري بنقابة الصحفيين، ويديرها الكاتب الصحفي محمود الشيخ مدير الصالون، بمشاركة سعيد جمال الدين سرحان رئيس شعبة الصحافة السياحية بنقابة الصحفيين.

من المقرر أن يحضر الندوة عدد كبير من رجال الكنيسة المصرية والباحثين والمتخصصين والإعلاميين والصحفيين وخبراء السياحة فضلاً عن الطلبة بكليات السياحة والفنادق بأقسامها المختلفة وكليات الآثار بالجامعات المصرية.

الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف، هو الذى أشرف على كتاب رحلة مسار العائلة المقدسة الذى تم ترجمته إلى أكثر من 8 لغات عالمية فضلاً عن كونه صاحب فكرة تسجيل الآقار الإسلامية والقبطية واليهودية مثلما تم مع الآثار المصرية القديمة بحضاراتها المختلفة ، وذلك من أجل الحفاظ عليها وعدم تهريبها كما كان يتم فى السابق.

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