الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأونروا" تُطلق نداء للحصول على 23 مليون دولار لاستعادة الخدمات بمخيم جنين

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) نداء إنسانيًا، للحصول على 23,8 مليون دولار من أجل تمويل استجابتها الطارئة متعددة القطاعات لاستعادة الخدامات بمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين ، وذلك في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق بالمخيم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية - التي استمرت يومين - عن مقتل 12 شخصا، من بينهم أربعة أطفال، وإصابة 140 آخرين، وإجبار ما لا يقل عن 3,500 لاجئ فلسطيني على الفرار من منازلهم خلال العملية العسكرية فيما تضرر ما يقرب من ألف منزل في المخيم، كما تعرضت البنية التحتية المدنية في المخيم لأضرار جسيمة، حيث أصاب الدمار تسعة كيلومترات من شبكات المياه والصرف الصحي، وتم تدمير حوالي أربعة كيلومترات من الطرق.

 
بدوره، قال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية "آدم بولوكوس": "مرة أخرى، نحن بحاجة إلى الدعم لاستعادة الخدمات الأساسية في مخيم جنين للاجئي فلسطين، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم".
وأضاف "بولوكوس":"بدأنا في تلقي التعهدات، بما في ذلك تعهد سخي للغاية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكننا بحاجة إلى المزيد من الأموال حتى نتمكن من استعادة الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية، والمعونات النقدية الطارئة والايواء للأسر المتضررة".
وشدد المسؤول في وكالة الأونروا، على ضرورة معالجة احتياجات الصحة النفسية من خلال الدعم النفسي الاجتماعي للاجئي فلسطين والمستجيبين الأوائل.

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