عالم مصرى يحارب المادة المسببة لسرطان الكبد فى "لوغاريتم"

"هذه الحلقة مهداة لروح المهندس عادل شعبان"، بهذه العبارة استهل الإعلامي أحمد فايق حلقته الجديدة من موسم "لوغاريتم"، المذاع على منصة "واتش ات" كل ثلاثاء، وقناة "dmc" السابعة مساء الجمعة المقبلة.

العبارة خلفها حكاية مؤثرة، بطلها الدكتور محمد مناع باحث ما بعد الدكتوراة في جامعة بوسان الوطنية بكوريا، والذي استطاع هزيمة السرطان في المرحلة الرابعة، وعانى مراحل صعبة جدًا في مرضه ورحلته العلمية، مثل التي واجهها المهندس عادل شعبان خبير البرمجيات في شركة أمازون العالمية، والذي حارب السرطان والشلل الدماغي، وحل ضيفًا في موسم "مصر تستطيع" في أوروبا.

وأوضح الإعلامي أحمد فايق، أن صلابة مناع ليست فقط في رحلة علاجه التي شاركته فيها والدته، استمد منها قوته وكانت ترياقه وعلاجه، لمسة يديها تهون ألم الكيماوي وحضنها كان المستشفى الذي احتضن آلامه، ليخرج من المحنة بمنحة، ويقرر إعلان الحرب على الافلاتوكسين المادة المسببة لسرطان الكبد، ليستطيع العالم المصري د.محمد مناع التوصل لبحث يدمر هذه المادة الموجودة في غالبية الحبوب.

و"مناع" هو الباحث المصري الحاصل على جائزة الإنجاز العلمي في جامعة كوريا ويعتبر الأجنبي الوحيد اللي حصل عليها، حارب الافلاتوكسين بطريقة يتحدث عنها العالم كله.