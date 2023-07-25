الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أبرزها حساسية الطعام.. أشياء تكشفها يديك عن صحتك بعضها "سيبهرك"

أصابع اليدين
أصابع اليدين

يمكن أن تخبرك يديك بالكثير عن حالتك الصحية مثل كيف أن طول أصابعك قد يشير إلى خطر الإصابة بالسرطان.

تقول الدكتورة سارة جارسيد، وفقا لموقع "ذا صن": "غالبًا ما نبدأ بالأيدي لإجراء الفحوصات عندما يأتي المرضى إلينا".

تضحم أطراف الأصابع 

قد يكون النمو المفاجئ في أطراف أصابعك سببًا لطلب المشورة بشأن صحة الجهاز التنفسي، هذا العرض هو في الأساس زيادة في النسيج حول أطراف الأصابع.

هذا ليس شيئًا يجب أن تتجاهله لأنه يمكن أن يكون علامة على أن لديك أكسجين منخفض في دمك، يعتبر انخفاض الأكسجين في الدم دائمًا علامة حمراء لأنه يمكن أن يشير إلى العلامات المبكرة لأمراض الرئة وهو أمر يمكن فحصه من خلال فحص دم بسيط من قبل طبيبك العام.

قبضة ضعيفة

لطالما ارتبطت المصافحة الضعيفة بالعصبية أو كونها ضعيفة بعض الشيء  لكنها قد تشير إلى شيء أكثر أهمية، يمكن أن تشير القبضة الضعيفة إلى متوسط ​​عمر متوقع أقصر.

يقول الخبراء إن قوة اليد الضعيفة يمكن أن تشير أيضًا إلى نقص في تناغم العضلات وقد تشير إلى أن نظامك الغذائي ليس على ما يرام.

أصابع السبابة الطويلة 

يعطي طول أصابعك مؤشرات حول صحتك خاصةً إذا كنت ذكراً، وجدت دراسة أجرتها المجلة الدولية للعلوم الطبية أنه إذا كانت إصبع السبابة أطول بكثير من إصبع البنصر، فقد تكون علامة على مرض الشريان التاجي.

أصابع حمراء أو بيضاء 

يمكن أن تشير الأصابع التي تتحول إلى اللون الأبيض أو الأحمر أو الأزرق إلى ضعف الدورة الدموية.

غالبًا ما يتسبب التغيير في درجة الحرارة من الساخنة إلى الباردة أو التعرض لفترات طويلة من درجات الحرارة الباردة في تغير اللون ولكن يمكن أيضًا أن يؤدي الإجهاد الشديد أو الصدمة.

طفح جلدي

يمكن أن تشير النتوءات أو البثور الصغيرة الحمراء على يديك أو معصميك إلى حساسية الطعام.

أصابع اليدين والصحة السرطان طول الأصابع احمرار اليد حساسية طعام

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