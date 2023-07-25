"عبد الغفار": مؤتمر صحفي نهاية يوليو للإعلان عن الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن عقد مؤتمر صحفي نهاية الشهر الجاري، ضمن الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريح خاص لـ "الدستور"، إن العالم يتعافى حاليًا من تداعيات جائحة كورونا، والتي أظهرت بشكل قوي هشاشة بعض الأنظمة الصحية والتباين وعدم المساواة في تقديم الخدمات.

وتابع "عبدالغفار" أن الجائحة أثرت على الأوضاع الإقتصادية العالمية، وأدت إلي زيادة معدلات الفقر وابطأت وتيرة التنمية في كثير من الأنحاء، لذا كانت التنمية أحد الركائز الرئيسية للمؤتمر، فلقد أدرك العالم مدى الترابط بين السكان الصحة والتنمية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تنظيم وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC’23) خلال الفترة من من 5 – 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

- تجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان المؤتمر يأتي كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتأكيد على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي (demographic dividend)، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

وأشار إلى أنه من المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر.

وقال إنه سيتم فتح باب التسجيل يوم 24 يوليو الجاري، لحضور المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني التالي:https://www.globalphdc.com/