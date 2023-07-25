الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. "كاف" يجرى قرعة الأدوار التمهيدية لدورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية

دورى أبطال إفريقيا
دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية

يجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الثانية ظهرًا، قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية (موسم 2023-2024)، وذلك بمقر "كاف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وسيبدأ "كاف" أولا بمراسم سحب قرعة كأس الكونفيدرالية، على أن يجري بعدها قرعة دوري أبطال إفريقيا، التي سيتم بثهما من خلال القناة الرسمية لـ«كاف» على موقع Youtube.

وسيشارك في النسخة المقبلة، لدوري أبطال إفريقيا، 54 ناديًا، بينما يتنافس 52 ناديًا في الموسم الجديد لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وسيشارك فريقا الأهلي وبيراميدز في الموسم الجديد لدوري الأبطال، على أن يشارك فريقا الزمالك وفيوتشر في الموسم الجديد لكأس الكونفيدرالية.

وتأكد إعفاء 10 أندية من خوض الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا، وذلك وفقًا للتصنيف الأخير للأندية، وهى: الأهلي، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني، بيراميدز، بيترو دي لواندا الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، وحوريا الغيني.

بينما تأكد إعفاء 12 ناديًا من خوض الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفيدرالية، وهى الزمالك، فيوتشر، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، الإفريقي التونسي، ريفرز يونايتد النيجيري، ديابل نوار الكونغولي، سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)، ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، على أن يقوم «كاف» بتحديد بقية الأندية المعفاة في وقت لاحق. 

تعرف على المواعيد الكاملة لمباريات الموسم الجديد لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية

ستجرى مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول، أيام 18، 19، 20 أغسطس المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب، أيام 25، 26، 27 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني، أيام 15، 16، 17 سبتمبر، على أن تقام مباريات الإياب أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرعة الأدوار التمهيدية دورى ابطال افريقيا كأس الكونفدرالية الإفريقية الاهلى بيراميدز الزمالك فيوتشر

الأكثر قراءة

اليوم.. "كاف" يجرى قرعة الأدوار التمهيدية لدورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية

اليوم.. البنك المركزى يربط ودائع بـ75 مليار جنيه

صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بالانتهاء من القضايا أمام المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة

كواليس أول اجتماع لفريق التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة مدن بالصعيد

مصرع شخصين من مصابى حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوى

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-7-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب