اليوم.. "كاف" يجرى قرعة الأدوار التمهيدية لدورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية

يجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الثانية ظهرًا، قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية (موسم 2023-2024)، وذلك بمقر "كاف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وسيبدأ "كاف" أولا بمراسم سحب قرعة كأس الكونفيدرالية، على أن يجري بعدها قرعة دوري أبطال إفريقيا، التي سيتم بثهما من خلال القناة الرسمية لـ«كاف» على موقع Youtube.

وسيشارك في النسخة المقبلة، لدوري أبطال إفريقيا، 54 ناديًا، بينما يتنافس 52 ناديًا في الموسم الجديد لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وسيشارك فريقا الأهلي وبيراميدز في الموسم الجديد لدوري الأبطال، على أن يشارك فريقا الزمالك وفيوتشر في الموسم الجديد لكأس الكونفيدرالية.

وتأكد إعفاء 10 أندية من خوض الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا، وذلك وفقًا للتصنيف الأخير للأندية، وهى: الأهلي، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني، بيراميدز، بيترو دي لواندا الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، وحوريا الغيني.

بينما تأكد إعفاء 12 ناديًا من خوض الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفيدرالية، وهى الزمالك، فيوتشر، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، الإفريقي التونسي، ريفرز يونايتد النيجيري، ديابل نوار الكونغولي، سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)، ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، على أن يقوم «كاف» بتحديد بقية الأندية المعفاة في وقت لاحق.

تعرف على المواعيد الكاملة لمباريات الموسم الجديد لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية

ستجرى مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول، أيام 18، 19، 20 أغسطس المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب، أيام 25، 26، 27 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني، أيام 15، 16، 17 سبتمبر، على أن تقام مباريات الإياب أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.