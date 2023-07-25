بوتين يدعو إلى مواصلة العمل المنهجى للتحقيق فى جرائم "النازيين الجدد"

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، أجهزة إنفاذ القانون إلى مواصلة العمل المنهجي لمكافحة جرائم أعداء الشعب والعملاء الأجانب والنازيين الجدد، والأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين، وشخصيات المجتمع والصحفيين والمسؤولين.

وقال بوتين في خطاب نُشر بمناسبة يوم موظفي المحققين على موقع الكرملين: "هذا يتطلب مهارة مهنية خاصة، وشخصية قوية، وأخلاقيات داخلية، ومعرفة عميقة ومتنوعة، واستعداداً لتحمل ضغوط نفسية عالية، والعمل بمسؤولية ومبادئ في أي ظروف، حتى مع خطر التعرض للخطر".

وأشار بوتين إلى أن أجهزة إنفاذ القانون تعمل بهذه الطريقة في المناطق الجديدة للبلاد، مما يساهم في اندماجها في الفضاء القانوني الروسي، ويحمي النظام الدستوري والشرعية.

وأضاف: "من الضروري مواصلة العمل المنهجي لمكافحة جرائم أعداء الشعب والعملاء الأجانب والنازيين الجدد، والأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين، وشخصيات المجتمع والصحفيين والمسؤولين".

وأعرب عن ثقته في أن المحققين الروس يفهمون أهمية هذه المهمة.

الإنتربول يعرقل آلاف مذكرات الاعتقال الروسية

على صعيد ذي صلة، أعلن رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، أن الشرطة الدولية "الإنتربول" تعرقل مذكرات الاعتقال الصادرة في روسيا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 8600 مطلوب للعدالة الروسية.

وقال باستريكين في حديث لوكالة "نوفوستي"، الاثنين، إن "الإنتربول تتابع عن كثب كافة طلباتنا بشأن التحريات الدولية. ويجري كذلك نوع من المراجعة لكافة المتهمين الذين طالبت روسيا بتوقيفهم في وقت سابق".

وأضاف: "ويجري ذلك لغرض الكشف عما يعتبرونه العنصر السياسي في الطلبات الروسية لإعاقة استخدام قنوات الإنتربول في قضايا معينة، وكذلك الإساءة إلى سمعة الأجهزة الأمنية الروسية في منصات المنظمة وتوجيه الاتهامات باستغلال القنوات الدولية للبحث عن المطلوبين".

وأشار باستريكين إلى أن هذه الأفعال "دليل على انحياز الإنتربول للدول الغربية"، ما "يقوض مبدأ حياد المنظمة".