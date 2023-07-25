الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد نجاح "سطلانة".. محمود الليثى: سأغنى فى حفل زفاف طاهر محمد طاهر مجانًا

محمود الليثي
محمود الليثي

علق الفنان محمود الليثي، على نجاح أغنية "سطلانة"، والتي عرضت ضمن أحداث فيلم "بعد الشر"، ووصلوها للعالمية.

وأضاف “الليثي”، خلال لقائه في برنامج"صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن نجوم الأغنية سيقومون بالغناء في حفل زفاف كابتن طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، بالمجان، وذلك لأن “وشه حلو عليهم”، وكان سبب نجاح الأغنية.

وأوضح أن الأهلي بعد فوزه على نادي الوداد، بدوري أبطال أفريقيا، اللاعيبن أثناء خروجهم من الملعب لغرفة اللبس احتفلوا بالفوز، وطاهر كان معه سماعة وكان يضع "فوطة" على رأسه وشغل أغنية "سطلانة".

وأكمل: "نمنا يوم الماتش كان الجمعة والسبت لقينا العالم اختلف اتصلت بيهم وقلت لهم ايه ده حسن قالي احنا كسرنا المريخ".

الوصول للعالمية كان حلم

وأكد الفنان محمود الليثي، أنه كان يحلم بالوصول للعالمية وكان يعرف عن العالمية هي أن يقدم الفنان عملًا يكون معروفًا به، وأغنية “سطلانة” حققت له ذلك.

محمود الليثي أغنية سطلانة طاهر محمد طاهر حفل زفافه بالمجان العالمية الاهلى

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