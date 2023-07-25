كواليس أول اجتماع لفريق التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة مدن بالصعيد

عقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، الاجتماع التنسيقي الأول لفريق عمل التطوير المؤسسي بالهيئة وأجهزة مدن قطاع الصعيد (قطاع أ، ب) وذلك بحضور وائل محمد شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتورة أماني ممدوح هاشم، ممثلة عن الهيئة، وسامح مجدي محمد، ممثل عن الهيئة.

في بداية الاجتماع، رحَّب المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس الجهاز، بالحضور، موضحًا أن الاجتماع يأتي في ضوء حرص الهيئة على الارتقاء بالأداء المؤسسي لقطاعات الهيئة وأجهزتها، من خلال تطوير الأساليب والنظم واللوائح والهياكل التنظيمية الإدارية.

كما يهدف الاجتماع إلى اقتراح سبل التميز والتحسين المستمر للأداء المؤسسي بالهيئة وأجهزتها، طبقًا لخطة مصر 2030 م، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار رئيس الجهاز، في تصريح لـ "الدستور"، إلى أن خطط التطوير المؤسسي في الهيئة للمجتمعات العمرانية الجديدة تتضمن عدة مجالات، بما في ذلك تطوير الإجراءات والسياسات والإجراءات الإدارية، وتحسين التدريب والتطوير للموظفين، وتحسين الجودة والمعايير، وتطوير الأنظمة والتقنيات المستخدمة.

وأكد المهندس رضوان عبد الرشيد أن خطط التطوير المؤسسي في الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، بما في ذلك زيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة، وزيادة الشفافية والمساءلة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغييرات في البيئة العملية، وزيادة القدرة على الابتكار والتطوير.

ونوَّه بأن خطط التطوير المؤسسي في الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد على تحليل دقيق للمشاكل والتحديات التي تواجه الهيئة، وتحديد الأولويات والخطط الفعالة لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف المحددة. كما تتطلب خطط التطوير المؤسسي المستمرة تعاونًا وتنسيقًا واسعين بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الموظفين والعملاء والموردين والجهات الحكومية والمجتمع المحلي والقطاع الخاص.

وفي نفس السياق، استعرض وائل محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، شرحًا لفريق العمل المؤسسي، متمنيًا التوفيق والنجاح لهذا الفريق.