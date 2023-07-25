الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

على جمعة: هذا التصرف قلة أدب مع الله (فيديو)

د. علي جمعة
د. علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي  مصر السابق، إن الانتحار جريمة غبية وفيها قلة أدب مع الله، لافتا إلى أن كل الأديان السماوية ترفض هذه الجريمة.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي  مصر السابق، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "جريمة الانتحار دى قلة أدب مع الله، كان بقول له خد الروح بتاعتك أهي مش عاوزها، الجريمة دى ينبغي اللي يفكر فيها الشباب نهائيا، دي قلة أدب، يقولك فى مشاكل فى الدنيا ومصايب، طيب ما ده له مردود فى الآخرة حتى لو شوكة صغيرة له ثواب فى الآخرة".

الدكتور على جمعة الأزهر الشريف مفتى مصر السابق

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