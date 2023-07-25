وكيل كلية الزراعة بالمنوفية: جهود الدولة لتوسيع دائرة استثثمارات الدواجن لا تتوقف

قال الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، إن الدولة المصرية لديها كمية من الاستثمارات في الدواجن مرتفعة بصورة كبيرة، حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى توفير اللقاحات والأعلاف من أجل توفير احتياجات المواطنين مع الاتجاه نحو التصدير.

مساعي الدولة لتربية الدواجن

وأكد الدكتور إبراهيم درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية عملت على الإفراج عن عدد كبير من الأعلاف من الجمارك، مع حصر نسبة الضرائب من أجل المساهمة في خفض سعر الدواجن في مصر.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق لتوفير كافة احتياجات مربي الدواجن للتشجيع على الإنتاج.

الصوب الزراعية

وأشار إلى أن مشروع الصوب الزراعية تعطي إنتاجية عالية من المحاصيل، كما أن الصوب الزراعية توفر احتياجات القطاع الحيواني أيضًا، إضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة للمواطنين.