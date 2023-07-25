"عايزين تحويشة عمري".. التحقيق في اتهام زوج وأولاده بالتعدي على والدتهم بالقليوبية

قررت جهات التحقيق بمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية طلب حضور زوج ونجليه لسؤالهم في اتهام زوجة الأول ووالدة الآخرين بالتعدى عليها بالضرب وطردها من المنزل في مدينة قها، وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث قسم شرطة قها في محافظة القليوبية حول الواقعة.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها ادخرت 50 آلف جنيه وكانت ترغب في حج بيت الله إلا أن زوجها وأبناءها رفضوا وطلبوا منها أن تعطيهم الأموال وهم كل تحويشة عمرها فرفضت، فقام زوجها والأبناء بجمع متعلقاتها الشخصية وطردها.

أضافت أنهم لم يكتفوا بذلك واتهمت أبنها الصغير بالتعدى عليها بالضرب وشقيقه الأكبر بالتعدى عليها بالضرب أيضا، علاوة على توجيه ألفاظ نابية لها.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة قها بورود بلاغ من ربة منزل تدعى «ر م» 65 سنة بقيام زوجها واثنين من أبنائها بالتعدى بالضرب المبرح عليها وطردها من منزلها بدائرة القسم.

قالت المجنى عليها في بلاغها إن زوجها ويدعي «ح ج» وأبنائها كل من «ع ح»، و«ر ح»، قاموا بضربها بعصا خشبية على ذراعها ورجلها والآخر باليد على وجهها بمشاركة الزوج وبتحريض منه لرغبته في طردها منزل الزوجية، لتتركه عنوة عنها وحرر محضر حمل رقم 10744 جنح قسم شرطة قها.

في السياق، لقى موظف بالمعاش مصرعه، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي به بالطريق الأوسطي دائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة واختلال عجلة القيادة بيده، تم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسطي دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين، انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسطي دائرة القسم، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدي لاختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة واصطدامها بالحاجز الخرساني، وأسفر عنه مصرع قائد السيارة "محمد م ي"، 72 سنة، موظف بالمعاش، إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

جرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث.