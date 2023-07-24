الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العليا لاعتماد المنشآت الصحية: تسجيل واعتماد ١١ منشأة صحية فى ٥ محافظات

الهيئة العامة للاعتماد
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم، عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، التي عقدت اليوم الاثنين، حيث تضمنت اعتماد مركزي طب أسرة التل الكبير بالإسماعيلية، وأرمنت الحيط بالأقصر، إلى جانب اعتماد ٥ وحدات صحية وتشمل..
- وحدة طب اسرة السبع آبار الشرقية بمحافظة الإسماعيلية.
- وحدة طب أسرة زرنيخ بالأقصر.
- وحدة طب أسرة الزناقطة بالأقصر.
- وحدة طب أسرة الحليلة بالأقصر.
- وحدة طب أسرة الهنادي بالأقصر.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن موافقة اللجنة على تسجيل واعتماد المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير المراجعين الخاصة بتقييم المنشآت، وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا). 

وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح شهادات التسجيل للمنشآت الطبية التالية؛ مستشفى أورام دارالسلام هرمل بالقاهرة، مستشفى القاهرة الفاطمية بالقاهرة، وحدة طب أسرة عمر بن الخطاب بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي بههيا بالشرقية.

جدير بالذكر أن شهادة التسجيل أو الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR هي البوابة الرئيسية لدخول المنشآت الصحية باختلاف أنواعها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلا عن الميزة التنافسية التي تحصل عليها المنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً يلتزم العاملون بها بضمان أعلى مستوى من جودة وسلامة وأمان الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، فضلاً عن ضمان الاستخدام الأمثل للأدوية والفحوصات الطبية، بما يتماشى مع اهداف رؤية مصر 2030 من الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض المصري.

العليا لاعتماد المنشآت الصحية اعتماد منشآة صحية GAHAR المنشآت الصحية

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