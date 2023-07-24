الجزائر: النائب العام يفتح تحقيقًا فى أسباب حرائق الغابات

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية في الجزائر وكلاء الجمهورية لدى محاكم بجاية، أميزور، سيدي عيش وأقبو، بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب حرائق الغابات التي اندلعت بالولاية وكشف المتسببين، حسبما أفاد به اليوم الاثنين، بيان للنائب العام الجزائري.

وجاء في البيان، أنه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية الرأي العام أنه على إثر اندلاع حرائق بغابات الولاية أمر وكلاء الجمهورية لدى محاكم بجاية أميزور، سيدي عيش وأقبو بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب هذه الحرائق وكشف المتسببين.

وارتفعت حصيلة ضحاياه الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة.

وحسب بيان وزارة الداخلية تم تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني؛ بسبب الحرائق فيما تم تسجيل 24 قتيلا من صفوف المدنيين بسبب الحرائق.

وأفادت الداخلية في بيانها، أنه تم إقحام طائرات بيرييف 200 التابعة للجيش في عمليات إخماد الحرائق، إضافة إلي إقحام طائرات مستأجرة في عمليات وجهود الإخماد.