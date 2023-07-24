الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى جهاز هضمى: التأمين الصحى الشامل كان حلمًا يتحقق الآن

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد وخبير النظم الصحية، إن الدولة المصرية أطلقت الكثير من المبادرات الصحية، والتي عملت على اكتشاف ومعالجة الكثير من الأمراض بالمجان، مثل مبادرات لغسيل الكلى، السمنة والتقزم، اكتشاف الإصابة بفيروس سي.

مبادرات الدولة الصحية

وأكد الدكتور محمد عاصم خورشيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة حرصت على الاطمئنان على صحة المرأة المصرية، وبالفعل تم تفعيل عدد من المبادرات الصحية الخاصة بالاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي، إضافة إلى عمل متابعة دورية للمرأة بالمجان في مختلف أنحاء الجمهورية.

التأمين الصحي الشامل 

وأضاف في حديثه، أن التأمين الصحي الشامل كان حلما يتحقق الآن بفضل القيادة السياسية، حيث من خلال هذا التأمين الصحي تم تقديم الخدمة الصحية المجانية لعدد كبير من المواطنين، كما تم القضاء على عدد كبير من قوائم الانتظار.

محمد عاصم خورشيد مبادرات الرئيس الصحية اكسترا نيوز معالجة الأمراض حديث الاخبار

الأكثر قراءة

متحدث الكهرباء يكشف سبب تأخر انقطاع التيار ببعض المناطق عن الأخرى

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات اجتماعية

حب امتلاك.. موظف يحاول إعادة حبه الضائع بجريمة قتل بالإسكندرية

أصدقاء من ورق.. فتاة تقطّع جثة صديقتها وتلقيها في ترعة بسبب شاب

"الشرقية للدخان": إجراءات لضبط أسعار السجائر بالأسواق خلال 3 أسابيع

تقارير مغربية: رضا سليم يوقع للأهلى لمدة 4 مواسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب