استشارى جهاز هضمى: التأمين الصحى الشامل كان حلمًا يتحقق الآن

قال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد وخبير النظم الصحية، إن الدولة المصرية أطلقت الكثير من المبادرات الصحية، والتي عملت على اكتشاف ومعالجة الكثير من الأمراض بالمجان، مثل مبادرات لغسيل الكلى، السمنة والتقزم، اكتشاف الإصابة بفيروس سي.

مبادرات الدولة الصحية

وأكد الدكتور محمد عاصم خورشيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة حرصت على الاطمئنان على صحة المرأة المصرية، وبالفعل تم تفعيل عدد من المبادرات الصحية الخاصة بالاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي، إضافة إلى عمل متابعة دورية للمرأة بالمجان في مختلف أنحاء الجمهورية.

التأمين الصحي الشامل

وأضاف في حديثه، أن التأمين الصحي الشامل كان حلما يتحقق الآن بفضل القيادة السياسية، حيث من خلال هذا التأمين الصحي تم تقديم الخدمة الصحية المجانية لعدد كبير من المواطنين، كما تم القضاء على عدد كبير من قوائم الانتظار.