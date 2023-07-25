الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حازم إمام من مهرجان العلمين: لاعب كرة القدم الجيد يلعب 10 أو 15 سنة

حازم إمام
حازم إمام

قال الكابتن حازم إمام، عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق وعضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، إنه اعتزل نادي الزمالك من 2008، لكنه لم يبتعد عن كرة القدم سواء من خلال اتحاد الكرة أو البرامج التي يقدمها.

وأضاف إمام خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، خلال تغطية خاصة من مهرجان العلمين، أن الفارق ليس كبيرا بين كونه داخل الملعب أو خارجه، واللاعب يفعل كل شيء بنفسه ويجعل الجمهور يقول إن أداءه جيد أو دون ذلك، ومن ثم يحدد مسار حياة اللاعب.

وأشار إلى أنه بعدما اعتزل كرة القدم قال إن اللاعب الجيد سيلعب لمدة 10 أو 15 سنة لكن سيعيش عليها 40 سنة مستقبلا، متابعا: «إذا كان أداؤك خلال العشر سنوات جيدا، وكان منضبطاً ستفرق معاك الأربعين سنة المقبلة».

حازم إمام مهرجان العلمين

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