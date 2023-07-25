أسبابها وتأثيرها.. عام آخر من الجفاف وحرائق الغابات

تكافح العديد من الدول خلال هذه الفترة، آثار الطقس الحار، حيث كان شهر يونيو ويوليو الجاري من أكثر الشهور حرارة على الإطلاق في تاريخ مراقبة درجات الحرارة الممتد 174 عامًا.

وفي العام الماضي، تسببت موجات الحر في أكثر من 61600 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في 35 دولة أوروبية وتسببت في حرائق غابات مدمرة.

وهذا العام، قد تتجاوز درجات الحرارة الرقم القياسي الحالي لأوروبا البالغ 48.8 درجة مئوية (119.84 فهرنهايت)، المسجل في صقلية في أغسطس 2021.

وتسببت الظروف الحارة والجافة في حرائق الغابات على نطاق واسع، كما أجبرت الحرائق أكثر من 120 ألف شخص على إخلاء منازلهم، وضغطت موارد مكافحة الحرائق، وظلمت السماء مرارًا وتكرارًا، وتلوث الهواء لملايين الأشخاص في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

وتم حشد طواقم الإطفاء الدولية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 1800 من رجال الإطفاء وموظفي الدعم من الولايات المتحدة، للمساعدة في مكافحة النيران منذ مايو، لكن حجم الحرائق التي شدتها أعاقت جهودهم في كثير من الأحيان حتى مع ترك العديد من الحرائق الأكبر والأكثر بعدًا مشتعلة.



فيما يلي قائمة بأحدث التحذيرات من الحرائق والتحذيرات المتعلقة بالحرارة الصادرة في أوروبا.



كرواتيا

وسرعان ما انتشر حريق غابات بالقرب من مدينة سيبينيك الساحلية في 13 يوليو، أججته رياح جنوبية قوية، وكان من الصعب السيطرة على الحريق رغم جهود 56 رجل إطفاء و20 مركبة وثلاث طائرات، تعرضت قرية جراباستيكا لأضرار جسيمة، بما في ذلك تدمير السيارات والمنازل.

فرنسا

وفي فرنسا تم تسجيل حوالي ستة حرائق على نطاق صغير في مناطق نوفيل-آكيتاين وأوكسيتاني وغراند إيست وبوشيه دو رون وجزيرة كورسيكا.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، قالت الخدمة الجيولوجية الفرنسية BRGM إن مستويات المياه الجوفية المنخفضة للغاية وضعت فرنسا في طريقها لجفاف صيفي أسوأ من العام الماضي، وخاصة في الجزء الجنوبي من البلاد.

اليونان

وفي اليونان منذ الأربعاء الماضي، أجبرت النيران المشتعلة في جزيرة رودس على إجلاء 19 ألف شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع مع وصول جحيم إلى المنتجعات الساحلية في جنوب شرق الجزيرة. أعاد منظمو الرحلات السياحية ما يقرب من 1500 من المصطافين إلى الوطن في بداية إخلاء جماعي يوم الاثنين وقال المسؤولون إن خطر اندلاع حرائق أخرى مرتفع في كل منطقة تقريبًا من البلاد.

كما أجبر حريق غابات عمليات إجلاء من جزيرة كورفو خلال عطلة نهاية الأسبوع. تم توفير المأوى لنحو 2500 شخص، بما في ذلك في الملاعب، على الرغم من عودة الكثيرين إلى فنادقهم يوم الاثنين.

كانت خدمات الطوارئ تتعامل أيضًا مع الحرائق في جزيرة إيفيا ، شرق أثينا ، وإيجيو ، جنوب غرب أثينا.

اندلع حريق غابات غربي أثينا منذ 17 يوليو. وقد تضرر أكثر من 100 منزل وشركة تجارية بسبب هذا الحريق وآخر بالقرب من أثينا تم إخماده الأسبوع الماضي. ويحاول رجال الإطفاء ، مدعومين بقاذفات المياه الجوية وتعزيزات من عدة دول ، بما في ذلك قبرص وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا ، السيطرة على الحريق. وذكرت العديد من وسائل الإعلام أن اللهب دعمته رياح قوية وموجات حر.

إيطاليا

اشتعلت النيران في الغابات والنباتات في أجزاء مختلفة من كالابريا، أقصى جنوب البر الرئيسي الإيطالي.

وقالت وكالة الحماية المدنية في صقلية إن درجة الحرارة في بعض المناطق في شرق صقلية ارتفعت إلى 47 درجة مئوية (116.6 فهرنهايت) يوم الأحد ، بالقرب من أعلى مستوى في أوروبا عند 48.8 درجة مئوية منذ عامين. عانت العقارات في الجزيرة من انقطاع التيار الكهربائي بسبب موجة الحر.

أصدرت وزارة الصحة في 18 يوليو / تموز تنبيهات حمراء بشأن أحوال الطقس في 20 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية في البلاد. سجلت روما ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في درجة الحرارة عند 41.8 ، حسبما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية في منطقة لاتسيو المحلية.

البرتغال

يواجه البر الرئيسي للبرتغال جفافاً واسع النطاق ، حيث تضرر حوالي 90٪ من البلاد. امتد الجفاف خلال شهر أبريل الحار والجاف بشكل غير طبيعي ، كما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية IPMA في مايو.

روسيا

في منطقة الأورال بوسط روسيا ، في قرية Shaidurikha الصغيرة بالقرب من ايكاترينبرج ، انتشرت حرائق الغابات في 12 يوليو وتسببت في أضرار جسيمة. توفيت امرأة وتم نقل شخصين إلى المستشفى بسبب الحروق وإحراق 41 منزلاً مع انتشار الحريق بسرعة. ساهمت الظروف الجوية الجافة والرياح في شدة الحريق.

إسبانيا

اندلع حريق غابات في 15 يوليو في جزيرة لا بالما ، مما أدى إلى إجلاء أكثر من 4000 شخص.

وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية في 19 يوليو أنه تم احتواء الحريق بعد حرق 2900 هكتار من الجزيرة ، بما في ذلك 200 هكتار من منتزه كالديرا دي تابورينتي الوطني.

عانت إسبانيا فترة طويلة من الجفاف ، حيث كانت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 هي الأكثر جفافاً على الإطلاق.

سويسرا

أصدرت الشرطة السويسرية أوامر إخلاء في 17 يوليو لعدة قرى جبلية بسبب انتشار حريق في الجانب الحرجي لجبل في بيتش في كانتون فاليه بالقرب من الحدود الإيطالية. وأجبر أكثر من 200 شخص على الإخلاء. على الرغم من أن الوضع كان "مستقرًا" ، إلا أن الحرائق لم تتم السيطرة عليها تمامًا في 22 يوليو ، وفقًا لما ذكره مسؤول محلي ، وفقًا لوسائل الإعلام السويسرية RTS.

تركيا

وقالت المديرية العامة للغابات التركية على حسابها على تويتر إن حرائق الغابات اندلعت في مقاطعتي هاتاي ومرسين بجنوب شرق تركيا ومقاطعة كاناكالي في الشمال الغربي يوم 16 يوليو.