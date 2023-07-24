واشنطن تفرض عقوبات على 3 مسؤولين في مالي لعلاقتهم بـ"فاجنر"

فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على ثلاثة مسؤولين في مالي، بدعوى أنهم نسقوا مع مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، لتوسيع وجود الأخيرة في البلد الإفريقي.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في تغريدة له على موقع "تويتر": "نحن نفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين ماليين قاموا بالتنسيق مع مجموعة فاغنر لتسهيل وتوسيع وجود فاغنر في مالي".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأمريكية: "ارتفع عدد القتلى المدنيين بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ انتشار قوات فاغنر في مالي في ديسمبر 2021".

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة في مايو عقوبات على رئيس مجموعة فاجنر في مالي، بدعوى أن المجموعة العسكرية الروسية الخاصة تستخدم هذا البلد الأفريقي قناة لدعم حرب موسكو في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية حينها: "إن إيفان ألكساندروفيتش ماسلوف يعمل عن قرب مع المسؤولين الماليين لتعزيز وجود فاجنر في مالي وأماكن أخرى في أفريقيا".

وجودها يزعزع الاستقرار

وحذرت واشنطن مرارا مما وصفته بأنشطة فاجنر التي تزعزع الاستقرار، وشددت العقوبات على المجموعة العسكرية الخاصة في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا العام الماضي.

ولاحقًا، قالت الولايات المتحدة إن فاجنر ربما تعمل من خلال مالي ودول أخرى على إخفاء جهود تبذلها للحصول على عتاد عسكري لاستخدامه في أوكرانيا.

وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان، إن "عقوبات وزارة الخزانة ضد أكبر ممثل لمجموعة فاجنر في مالي تحدد وتعطل عنصرا رئيسيا يدعم أنشطة المجموعة العالمية".

وأضاف: "وجود مجموعة فاجنر في القارة الأفريقية يمثل قوة مزعزعة للاستقرار لأي دولة تسمح بنشر موارد المجموعة على الأراضي الخاضعة لسيادتها".

كما اتهمت وزارة الخزانة فاجنر بتزويد قوات الدعم السريع السودانية بصواريخ أرض جو، ما قد يمنح القوات شبه العسكرية دفعة في القتال الذي تخوضه ضد الجيش السوداني، الذي يعتمد بشدة على الضربات الجوية في استهدافها.