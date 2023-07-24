الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. جالطة سراي يضم ويلفرد زاها في صفقة انتقال حر

زاها
زاها

أعلن جالطة سراي التركي رسميًا، الاثنين، ضم الإيفواي ويلفرد زاها في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

أكد النادي عبر بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ30 عامًا بعقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026 ومكافاة توقيع بقيمة 2.330 مليون يورو.

ولعب زاها 28 مباراة بقميص كريستال بالاس خلال الموسم المنصرم، وسجل 7 أهداف وصنع 3 لزملائه في الفريق.

ويلفريد زاها بدأ مسيرته ضمن ناشئي نادي كريستال بالاس، وصعد للفريق الأول في صيف عام 2010 ثم انتقل لمانشستر يونايتد في يناير 2012 وعاد بعدها معارًا لنادي كريستال بالاس، ثم عاد ليونايتد في صيف 2013، وأعير منه لنادي كارديف سيتي في يناير 2014 ثم عاد للنادي بعد 6 أشهر وانتقل لكريستال بالاس على سبيل الإعارة، قبل أن يتعاقد مع كريستال بالاس بشكل كامل في شتاء 2015.

ولعب ويلفريد زاها 478 مباراة بقمصان الفرق المختلفة التي لعب لها وسجل 914 هدفًا وصنع 77 لزملائه.

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