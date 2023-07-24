الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثة شقيقين غرقا خلال الاستحمام بعزبة حمد بالمحلة

إنقاذ نهري
إنقاذ نهري

لقى طفلين بعزبة حمد، التابعة لمركز المحلة الكبرى بالغربية مصرعهما خلال نزولهما للاستحمام في إحدى المجاري المائية في حادث مأساوي متكرر في فصل الصيف في نفس الترعة.

ووفقاً لما تم الإبلاغ عنه، فإن الطفلين الشقيقين، البالغين من العمر 10 و8 سنوات، قرروا النزول للاستحمام في المجرى المائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكنهما للأسف لم يتمكنا من العودة بسلام إلى منزلهما.

وعندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بالحادث، انتقلت فرق الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة، وتمكنت بعد جهود كبيرة من انتشال جثتي الطفلين وتم تحرير محضر بالواقعة، وطلبت النيابة التحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما طلبت تشكيل لجنة طبية لتحديد سبب الوفاة.

على الفور انتقلت قوة أمنية والإنقاذ النهرى وسيارة إسعاف لمكان الواقعة وبالفحص والمعاينة، تبين غرق طفلين شقيقين، وهما "عبد الرحمن.م.ج" 10 سنوات و"جلال.م.ج" 8 سنوات مقيمين بعزبة حمد بالمحلة حال نزولهم للاستحمام هربا من حرارة الجو، داخل إحدى الترع المارة بذات الناحية المشار إليها وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من انتشال الجثامين، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة. 

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التى طلبت انتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير وسرعةإجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

تعد الحوادث المماثلة أمرًا شائعًا خلال فصل الصيف حيث يلجأ الأطفال إلى الاستحمام في المجاري المائية والترع، نظرًا لعدم توفر مسابح عامة في كثير من المناطق وأكدت هذه الحوادث أهمية توعية الأهالي والأطفال بمخاطر الاستحمام في المجاري المائية والترع دون إجادة السباحة، وضرورة الحرص على السلامة والابتعاد عن المناطق التي تشكل خطراً على الحياة.

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