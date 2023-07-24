الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

يسري المغازي: الرئيس وجه عدة رسائل في ذكرى 23 يوليو لاستكمال مسيرة الوطن

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

أكد النائب  يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس بمناسبة ذكرى 23 يوليو كشفت حجم التحديات والصعاب التي تواجه الوطن، وإعلان استكمال مسيرة التنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة في مواجهة أي تحديات.

وقال المغازي : الكلمة عبرت عن ماضي مصر وحاضرها، وكذلك تطلعات المستقبل، لاسيما وأن الجمهورية الجديدة، تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لكل المصريين، وأن التطور الاقتصادي ضرورة للمستقبل، وليس ترفا أو رفاهية، وهي رسالة من أجل العمل والإنتاج واستمرار مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

وأشاد رئيس عربية البرلمان، بحرص الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، على توجيه التحية لرؤساء مصر السابقين، وفي مقدمتهم الزعيم جمال عبد الناصر، قائد ثورة 23 يوليو، والرئيس الأسبق محمد نجيب، لتحمله المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، والرئيس محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وتابع النائب يسري المغازي: ستبقى 23 يوليو ثورة مجيدة حققت آمال المصريين وطموحاتهم في وقت عصيب، وكانت الشرارة الأولى للتغيير في مصر والدول العربية كلها.

يسري المغازي: الرئيس وجه عدة رسائل في ذكرى 23 يوليو لاستكمال مسيرة الوطن


أكد النائب  يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس بمناسبة ذكرى 23 يوليو كشفت حجم التحديات والصعاب التي تواجه الوطن، وإعلان استكمال مسيرة التنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة في مواجهة أي تحديات.

وقال المغازي : الكلمة عبرت عن ماضي مصر وحاضرها، وكذلك تطلعات المستقبل، لاسيما وأن الجمهورية الجديدة، تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لكل المصريين، وأن التطور الاقتصادي ضرورة للمستقبل، وليس ترفا أو رفاهية، وهي رسالة من أجل العمل والإنتاج واستمرار مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

وأشاد رئيس عربية البرلمان، بحرص الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، على توجيه التحية لرؤساء مصر السابقين، وفي مقدمتهم الزعيم جمال عبد الناصر، قائد ثورة 23 يوليو، والرئيس الأسبق محمد نجيب، لتحمله المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، والرئيس محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وتابع النائب يسري المغازي: ستبقى 23 يوليو ثورة مجيدة حققت آمال المصريين وطموحاتهم في وقت عصيب، وكانت الشرارة الأولى للتغيير في مصر والدول العربية كلها.

الزعيم جمال عبد الناصر الرئيس السيسي الحرب والسلام النائب يسري المغازي ثورة 23 يوليو ذكرى ثورة 23 يوليو رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب

الأكثر قراءة

حب امتلاك.. موظف يحاول إعادة حبه الضائع بجريمة قتل بالإسكندرية

أصدقاء من ورق.. فتاة تقطّع جثة صديقتها وتلقيها في ترعة بسبب شاب

متحدث الكهرباء يكشف سبب تأخر انقطاع التيار ببعض المناطق عن الأخرى

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات اجتماعية

"الشرقية للدخان": إجراءات لضبط أسعار السجائر بالأسواق خلال 3 أسابيع

تقارير مغربية: رضا سليم يوقع للأهلى لمدة 4 مواسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب