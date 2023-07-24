الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التى تشهدها مصر

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه طبقًا للخرائط الجوية وخرائط المنخضات والرطوبة، فإنها تشير إلى أن الموجة الحارة مستمرة معنا حتى نهاية شهر يوليو.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه بداية من شهر أغسطس يكون هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أنها ستكون أعلى من المعدل، ولكن ليس بنفس القيم التي نشهدها هذه الفترة.

درجات الحرارة المسجلة على القاهرة

تابعت، أن درجات الحرارة التي سجلت على القاهرة في هذه الفترة تتراوح بين38 و 39 درجة في الظل، ولكن مع ارتفاع الرطوبة تكون المحسوسة 41 و 42 درجة، كما أن نسب الرطوبة تكون موجودة بالليل؛ لذا لا نشعر بانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في أغسطس تشهد انخفاضًا من 2 إلى 3 درجات.