الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاتحاد العربي للترايثلون: لعبة رياضية سياحية وتقام على الشواطئ (فيديو)

رياضة الترايثلون
رياضة الترايثلون

قال اللواء محمود العطار، الأمين العام للاتحاد العربي للترايثلون، إن "الترايثلون" عبارة عن ثلاث ألعاب هما السباحة بمثلث مقلوب، ويقدم اللاعب خلالها 1500 متر في المياه المفتوحة، أي يبدأ من خط البداية بـ 250 متر ضلع، و250 متر ضلع تاني، و250 متر الضلع الثالث، ويقوم بهذا الأداء مرتين.

وأضاف العطار، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، أن اللاعب بعد ذلك يقوم بالجري من على الشاطئ الذي تقام عليه البطولة، حتى يصل إلى منطقة التبديل، وهناك يتم وضع حامل العجل على طول حتى يقوم بتغيير ملابسه ويستكمل البطولة، لأن الثلاث ألعاب مرتبطين ببعضهما.

وأوضح أن أساس اللعبة هو السباحة، ولابد أن يكون لديه فكرة جيدة عن السباحة، وليس أن يكون بطل أوليمبي.

ولفت الأمين العام للاتحاد العربي للترايثلون، إلى أن البطولة تصل لـ 700 لاعب حسب التسجيل عبر موقع الاتحاد، ولابد على المشترك أن يكون مسجل في الاتحاد وله كارنيه.

الاتحاد تم تأسيسه في أغسطس عام 2009

 

وتابع: الاتحاد تم تأسيسه في أغسطس عام 2009، وهي لعبة أولمبية، وأصلها كان في مدينة سيدني عام 2000، وهي لعبة رياضية سياحية، لذلك يتم عمل جميع البطولات على الشواطئ.

الاتحاد العربي للترايثلون الترايثلون لعبة رياضية سياحية تقام على الشواطيء الشواطىء الاتحاد العربي لعبة رياضية

مواد متعلقة

مراسلة "مساء dmc": المنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة تعتبر مول كبير مفتوح (فيديو)

مسئول الأورمان بالدقهلية يكشف تفاصيل "300 ألف باب رزق"

صبري فواز: الفنان لطفي لبيب كان له نصائح فارقة في حياتي

صبري فواز: أخطائي تشبهني وجزء من تركيبتي (فيديو)

بعد ترشيح صبري فواز.. أحمد الطاهري يدعو وفاء عامر لاستضافتها الحلقة المقبلة من "60 دقيقة"

صبري فواز: أكثر ما يستفزني كفنان التعامل مع الفن باستسهال (فيديو)

صبري فواز: الشعب المصري قادر طوال الوقت على الانتصار للحياة

صبرى فواز: تعظيم سلام لأى شخص ناجح عن طريق الترند

الأكثر قراءة

حب امتلاك.. موظف يحاول إعادة حبه الضائع بجريمة قتل بالإسكندرية

أصدقاء من ورق.. فتاة تقطّع جثة صديقتها وتلقيها في ترعة بسبب شاب

متحدث الكهرباء يكشف سبب تأخر انقطاع التيار ببعض المناطق عن الأخرى

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات اجتماعية

"الشرقية للدخان": إجراءات لضبط أسعار السجائر بالأسواق خلال 3 أسابيع

تقارير مغربية: رضا سليم يوقع للأهلى لمدة 4 مواسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب