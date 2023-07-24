الاتحاد العربي للترايثلون: لعبة رياضية سياحية وتقام على الشواطئ (فيديو)

قال اللواء محمود العطار، الأمين العام للاتحاد العربي للترايثلون، إن "الترايثلون" عبارة عن ثلاث ألعاب هما السباحة بمثلث مقلوب، ويقدم اللاعب خلالها 1500 متر في المياه المفتوحة، أي يبدأ من خط البداية بـ 250 متر ضلع، و250 متر ضلع تاني، و250 متر الضلع الثالث، ويقوم بهذا الأداء مرتين.

وأضاف العطار، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، أن اللاعب بعد ذلك يقوم بالجري من على الشاطئ الذي تقام عليه البطولة، حتى يصل إلى منطقة التبديل، وهناك يتم وضع حامل العجل على طول حتى يقوم بتغيير ملابسه ويستكمل البطولة، لأن الثلاث ألعاب مرتبطين ببعضهما.

وأوضح أن أساس اللعبة هو السباحة، ولابد أن يكون لديه فكرة جيدة عن السباحة، وليس أن يكون بطل أوليمبي.

ولفت الأمين العام للاتحاد العربي للترايثلون، إلى أن البطولة تصل لـ 700 لاعب حسب التسجيل عبر موقع الاتحاد، ولابد على المشترك أن يكون مسجل في الاتحاد وله كارنيه.

الاتحاد تم تأسيسه في أغسطس عام 2009

وتابع: الاتحاد تم تأسيسه في أغسطس عام 2009، وهي لعبة أولمبية، وأصلها كان في مدينة سيدني عام 2000، وهي لعبة رياضية سياحية، لذلك يتم عمل جميع البطولات على الشواطئ.