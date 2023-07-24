الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشرطة الإسرائيلية: سيارة تدهس محتجين على "التعديلات القضائية"

ارشيفية
ارشيفية

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن سيارة اندفعت وسط حشد من المتظاهرين في وسط إسرائيل اليوم الإثنين، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

ونشر الإعلام المحلي، لقطات لسيارة تجتاح حشداً صغيراً على طريق سريع، أغلقه المحتجون على إقرار الكنيست لبند رئيسي من التعديلات القضائية التي أثارت انقساماً حاداً في الداخل الإسرائيلي.

وقالت الشرطة إنها تبحث عن السيارة التي انطلقت بعيداً، بعدما صدمت عدداً من الأشخاص.

البيت الأبيض: إقرار الكنيست الإسرائيلي لبند في التعديلات القضائية أمر مؤسف

وقال مسئول أمريكي إن إدارة بايدن، تعتبر إقرار الكنيست الإسرائيلي لبند في خطة التعديلات القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، أمرا مؤسفا.

وتابع: "نعتقد أنكم بحاجة للعمل للوصول إلى توافق من أجل إجراء تغييرات ديمقراطية كبيرة".

وأضاف: "نحث القادة الإسرائيليين على العمل على التوصل إلى نهج قائم على التوافق من خلال حوار سياسي"، بحسب ما نقلت وكالات.

وأقر المشرعون الإسرائيليون، اليوم الاثنين، بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.

وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، فيما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

وتنوي المعارضة الإسرائيلية تقديم طعن أمام المحكمة العليا يوم غد الثلاثاء، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست على قانون التعديلات القضائية، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن لابيد قوله: "لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، كما لن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة، ولن نسمح بتحول إسرائيل إلى هنغاريا أو بولندا. صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".

وقال لابيد في حديث نقلته القناة 12 العبرية: "لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل، ونتنياهو مجرد دمية في يد المتطرفين".

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