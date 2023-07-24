الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجاهد حسنى: تسليم 27.250 سيارة جديدة ضمن مبادرة إحلال المركبات

السيارات
السيارات

قال مجاهد حسني، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن المبادرة استطاعت الوصول لـ 15 محافظة آخرها الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن هناك موافقة من رئاسة الوزراة لضم أكبر عدد من المحافظات، وتم ضم الإسماعيلية من نوفمبر الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اختيار المحافظات يتم  عن طريق توفير البنية الأساسية للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدًا أنه يوجد أعداد كبيرة من المواطنين تقدموا على المنصة. 

وتابع أن إجمالي الطلبات 41 ألف طلب، وعدد الطلبات التي تم تسليمها، وإنهاء إجراءات 27.250 سيارة جديدة تعمل بالغاز.

أسعار السيارات بشكل عام تواجه الكثير من التحديات

وأشار إلى أن أسعار السيارات بشكل عام تواجه الكثير من التحديات، والمبادرة تعتمد على السيارات المجمعة محليًا بنسبة 45% فما فوق وهذا لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها الرئيسية، موضحًا أنه في الوقت الحالي يوجد مشاكل في الاستيراد ونقص في العملة وهذا أثر على الطلبات وشركات السيارات.

مجاهد حسني مبادرة إحلال المركبات تسليم 27 250 سيارة أسعار السيارات التحديات

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