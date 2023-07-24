الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيهاب عمر: روسيا تريد تحقيق مصالحها الشخصية من وراء اجتماعات أرمينيا وأذربيجان

روسيا
روسيا

قال إيهاب عمر، الكاتب الصحفي بالأهرام، إن حرص روسيا على أن تتوسط اجتماع أرمينيا وأذربيجان هدفها الأساسي تحقيق مصالحها الشخصية وليس حل النزاع، ولهذا تستعد موسكو اليوم لعقد اجتماع يضم وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا.

أزمة أرمينيا وأذربيجان


وأكد أرتور خانشاتريان، المحلل السياسي الدولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ملف اليوم” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن روسيا وفرنسا والولايات المتحدة تقدموا بالوساطة بحل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان من قبل، وكل هذه التدخلات يكون هدفها الأساسي تحقيق المصالح الشخصية في المقام الأول.

تحقيق المصالح الشخصية

وأضاف في حديثه، أن هذه المنطقة ثرية بالكثير من المناجم ومصادر الطاقة، وبالتالي الدول الكبرى تريد السيطرة على هذه المناطق الثرية واستغلال ما بها من ثروات طبيعية.

إيهاب عمر صحفي بالأهرام أرمينيا وأذربيجان روسيا “القاهرة الإخبارية”

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